В Калининградской области начали выдавать льготные займы на восстановление исторических объектов

Как сообщает пресс-служба правительства области, льготный заем предоставляется по новой программе «Вовлечение объектов культурного наследия, исторических зданий и сооружений в экономический оборот» Средства можно направить на оплату прямых расходов, связанных не только с фактическим восстановлением исторических объектов, но также с проектированием и согласованием строительных работ. При условии реализации проекта в течение первых пяти лет предусмотрена возможность списания до 50% от суммы займа. Общий срок - до 15 лет по ставке в 0%.

Финансирование проектов начнётся с 2021 года. На реализацию программы в 2021-2023 годах из бюджета будут выделять по 50 млн рублей ежегодно. Максимальная сумма ограничена планкой в 1 млрд рублей - такой лимит возможен для крупных и долгосрочных проектов, с поэтапным финансированием в течение нескольких лет.

Новая программа «Вовлечение объектов культурного наследия, исторических зданий и сооружений в экономический оборот» разработана Центром «Мой бизнес» по поручению губернатора Антона Алиханова.

- Мы предлагаем нашим предпринимателям займы на очень выгодных условиях в обмен на сохранение исторических объектов, а главное – вовлечение их в хозяйственный оборот», – прокомментировал старт нового проекта глава региона.