Калининградским врачам доплатят 35 тысяч рублей за выезд на дом к пациентам

Как сообщил губернатор на своей странице в Инстаграме, решение было принято после встречи с главврачами калининградских больниц. В регионе планируется введение дополнительной меры поддержки медиков, которые посещают пациентов на дому.

- Размер единовременной выплаты для терапевтов, педиатров и фельдшеров составит 35 000 рублей. Средства будут выделены из резервного фонда в самое ближайшее время, - написал Антон Алиханов. - Сроки и порядок выплат озвучим в течение следующей рабочей недели.

Напомним, с апреля действует порядок выплат медицинскому персоналу, непосредственно работающему с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция.