Калининградка во время поездки обнаружила в своем "Мерседесе" змею, которая выползла из передней панели

. Фото: klops.ru

Жительница Калининграда увидела змею на передней панели своего «Мерседеса» вскоре после начала поездки. Автомобиль в этот момент двигался по Окружной.

Как сообщает klops.ru, небольшой уж выбрался из дефлекторов обдува лобового стекла и принялся ползать по обивке. Поборов страх, калининградка припарковала автомобиль и попыталась поймать ползучего гада, но сделать это не удалось.

Обнаружить змею и вытащить ее из машины получись нутром следующего дня. Хозяйка «Мерседеса» предположила, что уж мог забраться в салон в то время, когда автомобиль стоял на парковке в Чкаловске.