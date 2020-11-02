Матч «Балтики» в Калининграде посетили 4107 зрителей

В воскресенье «Балтика» провела на своем поле матч 19-го тура ФНЛ против «Нефтехимика» из Нижнекамска. Как сообщает официальный сайт Лиги, на трибунах стадиона «Калининград» встречу посмотрели 4107 человек. К сожалению, порадовать болельщиков балтийцы не смогли, уступив соперникам со счетом 0:1. Отметим, что во время матча за излишнюю эмоциональность был удален главный тренер «Балтики» Евгений Калешин.

После домашнего поражения команда располагается на 8-м место в турнирной таблице. Следующий матч «Балтика» сыграет 7 ноября на выезде против «Алании» из Владикавказа.