В Гусеве врачи извлекли тромбы из сонной артерии и спасли находящегося в коме мужчину

Об успешной операции на своей странице в Инстаграме сообщил губернатор Антон Алиханов. Оперативной вмешательство выполнила присоединившаяся к гусевским коллегам Светлана Тумэновна- лучший ординатор 2020 года выпуска НМИЦ имени Алмазова (Санкт-Петербург).

Медики извлекли тромбы из сонной артерии у молодого мужчины 44 лет. При поступлении пациент был в коме.

- Сейчас только не работает мышца отвечающая за улыбку - небольшая потеря для такого поражения головного мозга, - сообщается на странице Алиханова. - Спасибо команде. Продолжаем.