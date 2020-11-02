Светлогорск вошел десятку популярных городов для путешествий на Новый год

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие города популярны у туристов для отдыха в новогодние каникулы. В список не вошли курорты на Черноморском и Азовском побережье РФ.

В десятку популярных городов вошли Санкт-Петербург в Ленинградской области, Казань в Татарстане, Егорьевск в Московской области, Кимры в тверской области, Светлогорск, Нижний Новгород в Нижегородской области, Ярославль в Ярославской области, Выборг в Ленинградской области, Челябинск в Челябинской области и Владивосток в Приморском крае.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют новогодний отдых на период от 2 до 5 ночей и планируют потратить на проживание от 1,5 до 51,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Нижнем Новгороде, дороже — в Егорьевске.

Список составлен на основании данных бронирования туристами жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 по 8 января 2021 года.

Десять популярных городов для путешествий на Новый год

Санкт-Петербург — 2430,5 рублей / 3,82 ночи*

Казань — 2505,7 рублей / 2,8 ночи

Егорьевск — 51375 рублей / 2 ночи

Кимры — 14750 рублей / 2 ночи

Светлогорск — 2800 рублей / 5 ночей

Нижний Новгород — 1500 рублей / 3 ночи

Ярославль — 1770 рублей / 3 ночи

Выборг — 4500 рублей / 2 ночи

Челябинск — 1990 рублей / 2 ночи

Владивосток — 3900 рублей / 5 ночей