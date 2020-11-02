Светлогорск вошел десятку популярных городов для путешествий на Новый год

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие города популярны у туристов для отдыха в новогодние каникулы. В список не вошли курорты на Черноморском и Азовском побережье РФ.
В десятку популярных городов вошли Санкт-Петербург в Ленинградской области, Казань в Татарстане, Егорьевск в Московской области, Кимры в тверской области, Светлогорск, Нижний Новгород в Нижегородской области, Ярославль в Ярославской области, Выборг в Ленинградской области, Челябинск в Челябинской области и Владивосток в Приморском крае.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют новогодний отдых на период от 2 до 5 ночей и планируют потратить на проживание от 1,5 до 51,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Нижнем Новгороде, дороже — в Егорьевске.
Список составлен на основании данных бронирования туристами жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 по 8 января 2021 года.
Десять популярных городов для путешествий на Новый год
Санкт-Петербург — 2430,5 рублей / 3,82 ночи*
Казань — 2505,7 рублей / 2,8 ночи
Егорьевск — 51375 рублей / 2 ночи
Кимры — 14750 рублей / 2 ночи
Светлогорск — 2800 рублей / 5 ночей
Нижний Новгород — 1500 рублей / 3 ночи
Ярославль — 1770 рублей / 3 ночи
Выборг — 4500 рублей / 2 ночи
Челябинск — 1990 рублей / 2 ночи
Владивосток — 3900 рублей / 5 ночей