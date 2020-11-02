Калининградцы напишут Большой этнографический диктант

. Фото: Александр Подгорчук

Калининградская область в пятый раз присоединится к международной просветительской акции, приуроченной ко Дню народного единства. В этом году все её участники напишут Большой этнографический диктант в режиме онлайн с 3 по 8 ноября.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, акция позволит оценить уровень этнографической грамотности населения и знаний о народах, проживающих в нашей стране. Её ключевая задача – привлечь внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

В этом году официальный сайт и задания переведут на английский и испанский языки. Ещё одно новшество – у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

Задания диктанта оформлены в виде теста и включают 20 вопросов общефедеральной части, единой для всех участников, и 10 вопросов региональной части, уникальной для каждого субъекта РФ. Время, отведённое на написание работы, составит 45 минут – после этого доступ к заданиям сразу закроют. Максимальный результат по итогам выполнения всех заданий – 100 баллов. Сертификат участника автоматически сформируется в электронном виде сразу после написания диктанта.

Задания опубликуют 3 ноября в 00:01 (по московскому времени) на официальном сайте акции.