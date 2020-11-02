Калининградца задержали за ложное сообщение о заминировании рыбного порта

. Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

В Калининграде транспортные полицейские задержали мужчину, который сообщил о готовящемся взрыве в морском рыбном порту. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД на транспорте.

После сообщения о заминировании, на место выехали сотрудники всех экстренных служб, которые не обнаружили в порту предметов, представляющих опасность.

В ходе расследования полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 45-летний работник порта.

«Выяснено, что он осуществил ложный звонок со стационарного телефона. Информацию про взрыв выдумал. Сделал это из-за конфликта со своим начальником и с целью привлечения внимания общества к себе», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.