Калининградца оштрафовали за разжигание ненависти после комментария в соцсети

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Фото: Александр Подгорчук
Жителя Озерского районе привлекли к административной ответственности за возбуждение ненависти и вражды. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
63-летний мужчина разместил на своей странице оскорбительный комментарий под статьей «Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода».
Экспертиза установила, что комментарий может являться источником возбуждения ненависти либо вражды, повлечь унижение национального достоинства групп лиц, выделенной по национальному признаку.
В результате пенсионера оштрафовали на 5 тысяч рублей.