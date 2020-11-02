Калининградца оштрафовали за разжигание ненависти после комментария в соцсети

. Фото: Александр Подгорчук

Жителя Озерского районе привлекли к административной ответственности за возбуждение ненависти и вражды. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

63-летний мужчина разместил на своей странице оскорбительный комментарий под статьей «Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода».

Экспертиза установила, что комментарий может являться источником возбуждения ненависти либо вражды, повлечь унижение национального достоинства групп лиц, выделенной по национальному признаку.

В результате пенсионера оштрафовали на 5 тысяч рублей.