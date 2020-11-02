В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 2 ноября, в течение дня не будет электричества в домах на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Белибейская 12-18; Московский проспект, 229.

От холодной воды до 19 часов для ремонта водовода отключены дома по ул. Орудийная 16а,1в,1а,16, 3а,15а,13,19а,27, 62-70,31,33, 18,18б,18а,18в,18г,20а,22а, 20-34, 34а,34г, 36,36в,38-42а,44-48,50-54,15-21, 20б,56-60,23,25, ул. Аэропортная 3,7,7а,9,10, ул. Васнецова 2,1-9,8-10, ул. Шахматная 2,2а,2б,2в,4а,4б,4в.