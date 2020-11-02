18 медиков, 9 педагогов: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 111 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. У 18-ти заболевших подтверждена пневмония.

Среди заболевших:

- 16 пенсионеров;

- 18 медицинских работников;

- девять сотрудников транспортных предприятий и транспортной инфраструктуры;

- шесть сотрудников промышленных предприятий;

- десять сотрудников образования;

- три сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- два сотрудника охранных предприятий;

- по одному сотрудник торгового предприятия, телекоммуникационных услуг;

- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- учащийся (школа пос. Мельниково);

- 17 неработающих

Всего в области по состоянию на понедельник, 2 ноября, зарегистрировано 7057 случаев заболевания.