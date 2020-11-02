18 медиков, 9 педагогов: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 111 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. У 18-ти заболевших подтверждена пневмония.
Среди заболевших:
- 16 пенсионеров;
- 18 медицинских работников;
- девять сотрудников транспортных предприятий и транспортной инфраструктуры;
- шесть сотрудников промышленных предприятий;
- десять сотрудников образования;
- три сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- два сотрудника охранных предприятий;
- по одному сотрудник торгового предприятия, телекоммуникационных услуг;
- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- учащийся (школа пос. Мельниково);
- 17 неработающих
Всего в области по состоянию на понедельник, 2 ноября, зарегистрировано 7057 случаев заболевания.