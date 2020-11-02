Калининградец погасил задолженность после ареста автомобиля

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Фото: Александр Подгорчук
Житель Гусева погасил задолженность по налогам после ареста его автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.
Мужчина задолжал по налогам и сборам 64 тыс рублей и приставы решили запретить регистрационные действия в отношении его машины. Это не помогло: должник не являлся на прием к приставу и уклонялся от уплаты налогов.
Тогда гусевские приставы установили местонахождения автомобиля и наложили на него арест. Только после этого мужчина погасил задолженность в полном объеме.