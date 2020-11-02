Оперштаб: В регионе развернуто 1034 «ковидных» коек, занято 947

. Фото: Александр Подгорчук

В больницах Калининградской области по состоянию на понедельник, 2 ноября, развернуто 1034 койки для больных Covid-19, при этом, занято 947 коек. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

В течении недели будет дополнительно развернуто еще 60 коек.

По данным оперштаба, за последние месяцы в Калининградской области значительно увеличилось количество тестов на коронавирус в сутки.

«С августа по ноябрь рост произошел в три раза. В августе делали 1200 тесто в сутки, в сентябре – 2300, с конца октября уже – 3600 тестов», - сообщили в оперштабе.

Напомним, за последние сутки в области было выявлено 111 случаев коронавируса.