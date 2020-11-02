Алексей Силанов назначен вице-премьером Калининградской области

Алексей Силанов. Фото: Александр КАТЕРУША

Случилось то, о чем говорили политологи в последние две недели: губернатор Антон Алиханов подписал приказ о назначении экс-мэра Калининграда Алексея Силанова вице-премьером регионального правительства.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, в перечень направлений, которые будет курировать Силанов, войдет министерство по культуре и туризму.

- Но это не все, - сказал "КП" руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков. - В настоящее время окончательно формируется его функционал.

Алексей Силанов родился 15 апреля 1961 года в поселке Краснолесье Нестеровского района. Окончил среднюю школу в городе Нестерове. С 1979 по 1982 год проходил службу на Балтийском флоте. В 1988 году окончил Калининградский государственный университет по специальности «География», имеет ученую степень – кандидат педагогических наук.

С октября 2010 года – заместитель главы администрации Калининграда по социальным вопросам. Указом губернатора Калининградской области от 29 октября 2012 года был назначен на должность заместителя председателя правительства Калининградской области. 18 сентября 2016 года был избран депутатом Государственной Думы VII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета ГД по образованию и науке.

18 апреля 2018 года решением городского Совета депутатов Калининграда избран главой областного центра. С 2 ноября 2020 года – заместитель председателя правительства Калининградской области.