Калининградцу, угрожавшему убийство следователю, грозит 2 года лишения свободы

Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях в против государственной власти и в сфере экономики) регионального управления СКР объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении 32-летнего калининградца, угрожавшего убийством сотруднице правоохранительного ведомства и ее близким.

Все произошло еще на стадии предварительного расследования, когда 11 июля в жилище подозреваемого, являющегося свидетелем по уголовному делу об оскорблении сотрудника полиции проводился обыск. Свое и без того незавидное положение хозяин квартиры умудрился усугубить, пообещав расправиться со следователем следственного отдела по Центральному району Калининграда областного УСКР, а также с членами ее семьи, включая детей.

- После возбуждения уголовного дела мужчина скрылся от органов следствия, но вскоре его место нахождения было установлено, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР (по взаимодействию со СМИ) Наталья Гацко. - Мера пресечения обвиняемому не избиралась. Вину в совершенном преступлении мужчина не признал, от дачи показаний по существу предъявленного обвинения отказался.

Тем не менее, правоохранители собрали все необходимые доказательства, и теперь уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания обвиняемого виновным ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

А ведь началось все с конфликта в магазине из-за нежелания покупателя надеть защитную маску…