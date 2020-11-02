В калининградских школах и детсадах стали устанавливать тепловизоры местного производства

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области организовано производство аппаратов для дистанционного измерения температуры тела. Первые тепловизоры уже установлены в ряде социальных и административных учреждений, сообщает пресс-служба регионального правительства

«Новый инвестпроект важен для региона не только с точки зрения создания дополнительных рабочих мест и налоговых поступлений. Местное производство делает эти аппараты, особо востребованные в условиях пандемии коронавируса, в несколько раз дешевле импортных аналогов, что позволяет экономить бюджетные средства», – пояснил министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков.

По данным властей, производство тепловизоров в Калининградской области будет расширено с привлечением средств микрозайма регионального Центра «Мой бизнес».