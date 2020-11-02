В Зеленоградском районе народная аллея пополнилась 70 деревьями

Выгрузка саженцев кленов Фото: Елена МАСЬКО

Между поселками Романово и Рощино Зеленоградского района в минувшие выходные продолжилась высадка народной придорожной аллеи. Первые клены там появились в ноябре 2017 года, и теперь деревья, приобретенные за счет пожертвований, ежегодно досаживаются.

Как сообщила «Комсомолке» активистка группы «Аллеи Калининградской области» Анна Алимпиева, в субботу и воскресенье поучаствовать в акции приехали несколько десятков человек. Они окашивали обочины, готовили колья и копали ямы необходимого диаметра, после чего высаживали деревья, привезенные из питомника в поселке Нивенское.

- Всего было высажено 70 деревьев, - говорит Алимпиева. – Деньги предварительно собирали: объявили сбор 22 августа, и к моменту покупки саженцев было пожертвовано чуть более 115 тысяч рублей.

По словам Анны Алимпиевой сбор денег продолжается, и высадки продолжатся в следующем сезоне.