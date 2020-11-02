Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 111 новых случаев коронавируса. Случаи заболевания подтверждены в 15 муниципалитетах.

Больше всего случаев зарегистрировано в Калининграде – 52 случая. Десять случаев выявлено в Черняховском округе, по восемь случаев – Балтийском и Зеленоградском округах. Шесть случаев выявлено в Советске, пять – в Гурьевском округе. По три случая подтверждено в Славском, Светлогорском, Гвардейском, Полесском, Пионерском, Багратионовском округах. По одному случаю – в Озерском, Правдинском, Светловском округах.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 7057 случаев заболевания.