Старинное здание штаба армии на ул. Комсомольской хотят восстановить

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Здание на улице Комсомольской, 95 в Калининграде, в котором размещался штаб 11-й гвардейской Краснознаменной армии, хотят восстановить. Правда, проект ремонта фасада будет подготовлен лишь в 2021 году. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

- Красивый объект, но, к большому сожалению, его состояние определяется недорешенностью имущественных вопросов. В свое время после выхода штаба армии из этого объекта, его передали федеральному казначейству. Они небольшие средства вкладывали, проводили субботники. А фасад и кровля требует серьезных работ. Хотя это не руинированное, а вполне «живое», функциональное здание. Казначейство со временем поняло, что в этом здании нет нужды и нет средств для его восстановления, - сказал он.

По словам Маслова, это здание 1909 года постройки, в котором в Кенигсберге располагалось восточно-прусское заведение для слепых, передают обратно военным.

- Судя по всему, в следующем году за счет средств областного бюджета будет подготовлен проект ремонта фасада. Это уже конкретные работы. Мы и так здание поддерживали, не давали «умереть». Но всех нас не удовлетворяло его состояние, - сказал Маслов.

В ходе боевых действий Второй мировой войны зданию был причинен ущерб, в послевоенные годы восстановлено. С 2007 года комплекс зданий восточно-прусского заведения для слепых носит статус объекта культурного наследия регионального значения.