Бодибилдеры из Калининграда завоевали шесть наград Чемпионата России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Национальный турнир по трём десяткам дисциплин бодибилдинга прошел в Красноярске. В мероприятии приняли участие около 300 представителей 53 регионов РФ.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в активе калининградских атлетов две бронзовые, две серебряные и две золотые награды этих соревнований.

Чемпионом в классическом бодибилдинге среди мужчин ростом до 180 сантиметров стал мастер спорта России Илья Эйгер, опередивший в итоговом протоколе восемь соперников. В абсолютном сравнении среди победителей всех категорий этого дивизиона он так же признан лучшим. В дисциплине «атлетик» среди мужчин ростом до 180 сантиметров у калининградца второе место из 16.

Среди семи мужчин весом до 100 килограммов Кирилл Назаренко стал вторым и занял третье место из 15 в абсолютной весовой категории. Ещё одна бронза у чемпиона Европы Алексея Исупова, ставшего в классическом бодибилдинге третьим из шести мужчин ростом до 175 сантиметров.