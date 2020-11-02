Калининградец ограбил женщину после свидания

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На днях в Гурьевском районе полицейские задержали веловора. После общения с оперативниками, 33-летний злоумышленник также сознался в серии грабежей, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

По его словам, 26 октября он выпивал со своей новой знакомой - 38-летней жительницей Калининграда. Когда алкоголь закончился, он вызвался проводить спутницу до дома.

«Уже в подъезде дома на улице Красносельской горожанка отказалась приглашать мужчину к себе домой. Тогда он попросил вызвать ему такси. Пока потерпевшая набирала номер, ухажер выхватил гаджет стоимостью 14 тысяч рублей и скрылся с места преступления», - рассказали в пресс-службе полиции.

Также в ходе расследования зон сознался в ограблении пожилой женщины. Подбежав к потерпевшей, он вырвал у нее пакет с продуктами.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, мужчина помещён в следственный изолятор.