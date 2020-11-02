В Калининграде снимут вторую часть фильма «В клетке». Как сообщается в группе «Съемки в кино Калининград», на очередную киносмену требуются актеры на роли японских бойцов, а именно мужчины азиатской внешности, владеющие боевыми навыками: бокс, кикбоксинг, тайский бокс, ММА.

Отметим, в 2019 году фильм «В клетке», снятый в Калининграде не получил рибейт (компенсация части затрат на производство). Все потому что картина получилась очень мрачный и злой. Именно это и стало причиной отказа в деньгах из бюджета.

- Фильму «В клетке» было отказано в выплате. На заседании у кинокомиссии было очень много негативных отзывов с точки зрения восприятия контента этого фильма. Сформирован негативный образ Калининградской области. Очень много нецензурной лексики, много сцен, связанных с насилием, с употреблением наркотиков. Решение об отказе в выплате такому фильму было принято единогласно, – сказал тогда министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Главные роли в фильме «В клетке» исполнили Павел Прилучный, Владимир Епифанцев, Артур Ваха и Агата Муцениеце.

По сюжету в Калининград одновременно приезжают отец и сын Евдокимовы. Сергей по прозвищу Волчок (Прилучный) вышел из тюрьмы, где отсидел 7 лет за наркотики.