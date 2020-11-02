Калининградец выстрелил в голову бездомной собаке

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В Гусеве местный житель выстрелил в голову бездомной собаке. На него завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел 15 октября на улице Советской. Сотрудники центра для безнадзорных животных выстрелили в собаку транквилизатором и ждали, пока дворняга уснёт. В это время из остановившегося рядом автомобиля вышел мужчина и выстрелил из травматического пистолета собаке в голову.

Участковые установили личность стрелка и доставили его в отдел. Им оказался 40-летний местный житель. Собаку доставили в ветклинику и сейчас ее жизнь вне опасности.

Что касается мужчины, ему грозит до трех лет лишения свободы.