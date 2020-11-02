Евгений Гришковец объявил один из своих спектаклей неактуальным

Евгений Гришковец. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградский писатель и актер Евгений Гришковец объявил о том, что спектакль «Пока наливается пиво» с его участием невозможно исполнять, пока не наступят «более или менее стабильные времена», что он не актуален. А если спектакль и начнет свою жизнь снова, то он будет полностью переписан и переделан. Об этом драматург сообщает в своем интернет-дневнике.

Действие спектакля происходит в баре, в который приходят разные люди, и бармен (его играет Гришковец) общается с ними.

«Теперь персонажей, которые только что приехали из Германии, на сцене не может быть по определению. Никто сейчас всерьез не обсуждает тему, куда бы поскорее из страны уехать. С момента последнего исполнения «Пока наливается пиво» случились: беспрерывные беспорядки в Соединенных штатах, Навальный, Белоруссия, война между армянами и азербайджанцами… Уже существенно больше полугода мы живем в состоянии пандемии и постоянно меняющихся ограничений… На носу выборы в Америке…», - пишет Евгений Гришковец и отмечает, что для того, чтобы сейчас исполнить этот спектакль, ему необходимо «сесть и минимум две недели переписывать всю его основу, придумывать других персонажей, вводить в их диалоги обсуждаемые темы, которые ежедневно меняются».

Пока вместо «Пока наливается пиво» планируют исполнять спектакль «По По».