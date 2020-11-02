Во многих аптеках Калининграда возник дефицит ртутных градусников

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Об ажиотажном спросе на градусники в эфире «Business FM Калининград» рассказали представители аптечных сетей. По их словам, в 30% аптек ртутных термометров уже нет. В половине аптечных пунктов остались электронные градусники.

Одной из причин эксперты называют инициативу ВОЗ о запрете производства ртутьсодержащей продукции. Такие токсичные товары должны были исчезнуть с полок в этом году.

- Ртутные термометры на рынке есть. Они есть сейчас у поставщиков, у фармдистрибьютеров. Сейчас цена на поставщиках выросла больше, чем в три раза, то есть сейчас термометры стоят у них от 300 рублей. Это очень дорого, аптеки не хотят по таким ценам термометры покупать, -

говорит исполнительный директор компании «Е-Аптека» Василий Артамонов. - Мы сейчас ищем поставщиков, а это если и аптеку брать, пытаемся договориться на более вменяемые условия, чтобы термометры появились.

Самый дешевый электронный термометр стоит в Калининграде более 400 рублей, ртутный - от 175. На них отмечается самый большой спрос. В среднем цены на термометры выросли на 35% по сравнению с прошлым годом, говорит провизор-логист франчайзинговой сети «Новая аптека» Александра Бонционок:

- «Термометры в настоящее время являются товарами повышенного спроса, становятся дефицитом на фармацевтическом рынке. Продажи термометров увеличились в разы, и в связи с этим производители не справляются с производством. К сожалению, ажиотаж привел к тому, что поставщики и производители подняли цены на все термометры, на 30-40% по сравнению с прошлым годом.