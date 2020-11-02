В игорной зоне возле Куликово нашли скелет человека с пачкой «Родопи»

Отдел полиции по Зеленоградскому району устанавливает личность мужчины, останки которого были обнаружены на морском побережье в полукилометре от здания казино «Собрание» в игорной зоне «Янтарная» возле поселка Куликово.

Как удалось установить, человеку был в возрасте от 48 до 60 лет, ростом 165-170 см. Предполагается, что его смерть наступила 10-20 лет тому назад.

Скелет был облачен в черную куртку с капюшоном, такого же цвета свитер машинной вязки, клетчатую черно-серую фланелевую рубашку марки «BRAT» с бежевыми подтяжками и черным кожаным ремнем, темно-синие спортивные брюки марки «Reebok». На ногах - темно-синие носки, черные кроссовки «Eagle» из комбинированной матерчатой ткани и кожи, на шнурках. При трупе обнаружены солнцезащитные очки, наручные часы с циферблатом белого цвета, цепочка с крестиком из алюминия, нераспечатанная пачка сигарет «Родопи».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о погибшем, просят обращаться по телефонам: 8 (40150) 3-25-32, 8 929 163 88 86 или 02.