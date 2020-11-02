В Калининграде официально представили нового председателя областного суда

Накануне заместитель Председателя Верховного Суда РФ - председатель Дисциплинарной коллегии Верховного Суда РФ Сергей Рудаков представил нового руководителя Калининградского областного суда - Евгения Быкова.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, стаж Евгения Быкова по юридической работе составляет 22 года, стаж работы судьей – 12 лет. Последние 7 лет Евгений Быков трудился в должности председателя Брянского областного суда.

Губернатор Антон Алиханов поздравил Евгения Быкова с назначением, пожелал успехов, выразил уверенность в продуктивном диалоге и успешной совместной работе на благо региона.

Евгений Быков назначен на должность председателя Калининградского областного суда Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 2020 года № 627.