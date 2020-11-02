Парк возле стадиона "Пионер" в Калининграде защитят от застройки

Вице-губернатор Калининградской области Наталья Сибирева сообщила, что парк возле стадиона "Пионер" в Калининграде получит статус зеленой зоны и будет защищен от застройки.

- Губернатор Антон Алиханов принял решение в отношении земельного участка, который находится на проспекте Мира возле озера Дзержинец - внести изменения в генеральный план города Калининграда и отнести этот земельный участок к зеленой зоне, то есть к зоне парков и скверов, - сказала Сибирева.

По ее словам, сейчас этот земельный участок относится к зоне малоэтажной застройки и принадлежит РПЦ.

- Участок будет передан собственником в муниципальную собственность и застройки территории на данном земельном участке не будет, - заявила вице-премьер, уточнив, что внесение изменений в генплан произойдет следующим летом.