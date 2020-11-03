В Калининграде открывается фестиваль искусств "Балтийские сезоны"

Во вторник в Калининграде состоится открытие XVII фестиваля искусств "Балтийске сезоны" - на сцене областного драматического театра покажут спектакль "Однорукий из Спокана" по пьесе Мартина Макдонаха. Автор постановки - лауреат премии "Золотая маска" Владимир Панков.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на в пресс-службу Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт", "Балтийские сезоны" будут проходить на площадках драматического и музыкального театров в Калининграде до 8 декабря. Программа поделена на две части: "Современная классика" и "Будущее театра. Плоды просвещения".

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" был основан в 2004 году. За 16 лет в фестивалях приняли участие 85 ведущих российских и зарубежных художественных коллективов.