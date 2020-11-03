В Калининграде ввели единый бесплатный номер телефона для всех поликлиник

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Есть вероятность, что проблема, с которой столкнулись многие калининградцы, когда не могли дозвониться до поликлиник, в ближайшее время решится.

Как сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, с 3 ноября в Калининграде начал работать бесплатный номер единого call-центра взрослых поликлиник. Возможность обращаться по такому номеру у калининградцев и жителей еще четырех муниципалитетов региона. В частности, в проекте задействованы все взрослые поликлиники Калининграда, а также амбулаторные подразделения Гурьевской, Гвардейской, Полесской и Правдинской центральных районных больниц.

Итак, единый номер call-центра: 8-800-350-33-46. Звонки бесплатные как с городских, так и с мобильных телефонов.

Обратите внимание на время работы:

- понедельник – пятница с 7.30 до 19.30;

- суббота – с 8 до 15 часов.

В оперштабе добавили, что в течение двух месяцев на прежнем номере – 92-08-98 будет работать автоответчик для информирования обратившихся о том, что необходимо перезвонить на новый единый номер.