В Зеленоградске мужчина пытался поджечь кафе

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Зеленоградска, который пытался поджечь кафе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина с канистрой бензина зашел в кафе и стал расплескивать бензин на пол. Однако, он поскользнулся и упал, после чего на него набросились работники заведения и удерживали поджигателя до прибытия полицейских.

«Выяснилось, что причиной поступка явилось позднее возвращение его супруги, работающей в кафе, домой. Злоумышленнику не понравился график работы жены, в результате чего он решил напугать руководство кафе», - сообщили в пресс-службе полиции.

На него завели уголовное дело «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба путём поджога».