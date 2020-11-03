Авиакомпания «Smartavia» запускает новогодние рейсы из Калининграда в Москву, Петербург и Архангельск

. Фото: Александр Подгорчук

Авиакомпания «Smartavia» запускает в период новогодних каникул рейсы из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург и Архангельск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Прямые рейсы из Калининграда будут выполняться с 25 декабря 2020 года по 11 января 2021 года. Полеты в Санкт-Петербург запланированы во все дни недели, кроме субботы, в Москву (Домодедово) – 2, 3 и 10 января, в Архангельск – 2 и 10 января.

На всех регулярных рейсах «Smartavia» предлагает скидки 50% от тарифов на детские билеты.