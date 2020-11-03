5 школьников, 4 студента, 20 медиков: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 120 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
- 14 пенсионеров;
- 20 медицинских работников;
- шесть сотрудников транспортных предприятий и транспортной инфраструктуры;
- 12 работающих на промышленных предприятиях;
- пять сотрудников образовательных учреждений;
- четыре сотрудника торговых организаций;
- два сотрудника банков;
- два сотрудника учреждений культуры;
- два сотрудника сферы ЖКХ;
- два сотрудника правоохранительных органов;
- по одному сотрудник предприятия пищевой промышленности, гостиницы;
- 24 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- пять учащихся (Добринская школа, школа 26, школа 29, Гимназия 40 Калининград);
- воспитанник детского сада 48 (контактный по семье в условиях изоляции);
- четыре студента (БГА, РАНХиГС, КМРК);
- 15 неработающих
Всего в области по состоянию на вторник, 3 ноября, зарегистрировано 7177 случаев заболевания.