5 школьников, 4 студента, 20 медиков: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 120 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- 14 пенсионеров;

- 20 медицинских работников;

- шесть сотрудников транспортных предприятий и транспортной инфраструктуры;

- 12 работающих на промышленных предприятиях;

- пять сотрудников образовательных учреждений;

- четыре сотрудника торговых организаций;

- два сотрудника банков;

- два сотрудника учреждений культуры;

- два сотрудника сферы ЖКХ;

- два сотрудника правоохранительных органов;

- по одному сотрудник предприятия пищевой промышленности, гостиницы;

- 24 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- пять учащихся (Добринская школа, школа 26, школа 29, Гимназия 40 Калининград);

- воспитанник детского сада 48 (контактный по семье в условиях изоляции);

- четыре студента (БГА, РАНХиГС, КМРК);

- 15 неработающих

Всего в области по состоянию на вторник, 3 ноября, зарегистрировано 7177 случаев заболевания.