Борцы из Калининграда завоевали два золота чемпионата и первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Калининградские борцы завоевали два золота чемпионата и первенства России. Соревнования прошли в Иркутске, в них приняли участие около 300 представителей 28 регионов РФ.

В розыгрыше первенства страны среди 11 бойцов в возрасте не старше 19 лет и весом до 71 килограмма лучшим по классическому панкратиону стал Александр Лунёв, победивший в трёх поединках – по очкам, удушающим и болевым приёмом соответственно.

Среди 11 мужчин весом до 84 килограммов в традиционном панкратионе победу праздновал Роман Карасёв, все три поединка завершивший досрочно. Отметим, что в его категории было сразу три чемпиона мира разных лет, что не помешало багратионовцу завоевать золотую медаль за явным преимуществом.