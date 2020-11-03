Матерый уголовник нечаянно зарезал своего приятеля

В ночь на 30 октября в одной из квартир поселка Знаменск 52-летний местный житель выпивал вместе со своим 41-летним знакомым. В процессе застолья мужчины поссорились и хозяин жилища пырнул гостя ножом куда-то в область плеча.

При виде хлынувшей крови сельчанин мигом охолонул и попытался перевязать рану, заодно попросив соседей вызвать «Скорую». Увы, прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть потерпевшего. Поножовщик покорно дождался полицейских. На допросе он заявил, что действовал исключительно в целях самообороны.

- Эта версия будет проверена следственным путем, - пообещали в региональном Управлении СКР. - Гурьевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Убийство». В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Данный гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.