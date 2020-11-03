Власти рекомендовали вузам Калининграда перейти на дистанционное обучение

Сегодня, 3 ноября, были внесены изменения в постановление регионального правительства № 134, которым регулируются основные «коронавирусные» органичения. В частности, высшим учебным заведениям Калининградской области рекомендовано перевести студентов на дистанционное обучение до 4 декабря.

Судя по всему, для вузов такой сценарий сюрпризом не стал. К примеру, о переходе на дистант Западный филиал РАНХиГС объявил еще в минувшую субботу.

С начала ноября коронавирусом заразились 7 студентов, обучающихся в РАНХиГС, БФУ имени Канта, КМРК и БГА.