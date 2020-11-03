Власти заявили о достаточном запасе лекарств от COVID-19 в инфекционной больнице

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В областной инфекционной больнице есть все необходимые лекарства для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в основном корпусе больницы на улице Фрунзе находятся пациенты с диагнозом COVID-19 как со средним, так и с тяжелым течением заболевания. Главный врач учреждения Ольга Краснова заявила, что лечение осуществляется в полном соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава России. Для этого есть все необходимые препараты. Перебоев с поставками нет, по заявке в больницу подвозят все, что нужно.

«В последних рекомендациях по лечению COVID-19 есть несколько схем лечения, – пояснила руководитель медицинской организации. – Соответственно, все эти схемы мы применяем. У нас есть и Фавипиравир – современный препарат, который рекомендуется в методике. Также в наличии Арбидол (Умифеновир), Гидроксихлорохин, Гриппферон и многие другие эффективные препараты. Если на фоне проходящего лечения развивается пневмония, то мы применяем антибиотики различного спектра действия. Их у нас тоже достаточно. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что больница у нас обеспечена в полном объеме», - сказала Краснова.

По ее словам, есть в лечебном учреждении и препарат широкого спектра действия Артлегиа – его среднестатистический пациент позволить себе не может, дело в дороговизне: в продаже он стоит не менее 40 тысяч рублей за упаковку. Применяется для лечения тяжелых больных коронавирусной инфекцией.

У многих пациентов COVID-19 сопровождается сопутствующими хроническими заболеваниями сердца, сосудов, пищеварительной, эндокринной, мочеполовой систем организма, сахарным диабетом и другими. Для таких больных, заверила Краснова, также есть запас лекарств, по словам главврача, беспокоиться об этом ни родным, ни самим пациентам не стоит.