На водителя завели дело за сбитого насмерть мотоциклиста в Талпаках

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция возбудила уголовное дело на водителя, сбившего мотоциклиста в поселке Талпаки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 23 августа. 21-летний водитель «Мерседеса» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и врезался в проезжающий мотоцикл «Сузуки».

32-летний мотоциклист позднее скончался в больнице, 27-летняя пассажирка получила травмы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальная санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.