Калининградцы задолжали более 700 млн рублей на отопление

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Задолженность потребителей перед МП «Калининградтеплосеть» за тепло и горячую воду превысила 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Большая часть долга – 720 млн рублей числится за физическими лицами, еще 200 млн рублей недоплатили собственники и арендаторы нежилых помещений. Бюджетные предприятия и организации задолжали 42 млн рублей, управляющие компании и застройщики – почти 40 млн рублей.

В прошлом месяце теплосеть направило 111 претензий на общую сумму 66,3 млн рублей. Должники также получили 739 судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за фактически потребленную тепловую энергию и пени за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги на 7 млн руб.