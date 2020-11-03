Стало известно, почему на острове закрыли качели с цитатами Канта

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на острове Канта закрыли круглую конструкцию с цитатами великого философа. Изречения Иммануила Канта затянуты полиэтиленовыми мешками. Как рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь Кафедрального собора Владимир Глуховцев, подрядчик заново покрывает конструкцию из кортеновской стали.

- Подрядчик переделывает то, что нам не понравилось. А не понравилось, как покрытие выглядит. В ближайшее время все будет сделано, - сказал Владимир Глуховцев и отметил, что качели вернут на место.

Ранее качели проходили сертификацию.

- Они соответствуют всем требованиям безопасности, - отметил пресс-секретарь.