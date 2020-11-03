Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 120 новых случаев коронавирусной инфекции. Случаи заболевания подтверждены в 11-ти муниципалитетах, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших в Калининграде – 90 случаев. Восемь случаев подтверждено в Гурьевском городском округе, по шесть – в Зеленоградском и Советском округах.

Три случая зарегистрировано в Правдинском городском округе, два – в Багратионовском. По одному случая выявлено в Гвардейском, Светловском, Светлогорском, Ладушкинском и Черняховском городских округах.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 7177 случаев заболевания.