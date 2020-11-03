В Калининграде директор строительной фирмы похитила 26 млн рублей дольщиков

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела о хищении 26 млн рублей, которые были собраны с дольщиков. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

На скамье подсудимых в ближайшее время окажется 44-летняя гендиректор строительной компании. В 2016-2017 годах женщина заключила 31 договор долевого участия, однако жилой дом ее фирма так и не построила.

«Для поиска клиентов и рекламирования своих услуг в СМИ злоумышленница по устному договору привлекла руководителя риэлтерского агентства, не осведомленного о ее намерениях. А для придания видимости законности своей деятельности она тратила на начальном этапе строительства часть денег дольщиков. Экспертизой было установлено, что стоимость выполненных работ не превысила 1,5 млн рублей – построенным оказался только фундамент жилого дома», - рассказала Светлана Поставничая.

Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде, на ее имущество наложен арест.

Уголовное дело статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.