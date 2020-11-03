Дятлова: Два новых детсада построим в Калининграде до конца 2021 года

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде до конца 2021года построят два новых детских сада: ул. Новгородскои и ул. героя России Мариенко. Об этом сообщила врио главы администрации Елена Дятлова.

«Буквально на днях заканчивается отбор подрядчиков для строительства садика на ул. Новгородскои и ул. героя России Мариенко — 5 и 9 ноября соответственно. Оба садика построим до конца 2021 года. Вместимость садик на Мариенко 185 мест, на Новгородской — 225 мест», - сказала она.

По словам дятловой, на строительство дошкольных учреждений выделено 530 млн рублей. Также в планах горвластей еще несколько детских садов, которые построят до 2025 года.