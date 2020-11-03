Для борьбы с собачниками на острове Канта могут подключить казаков и полицию

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В Калининграде на острове Канта продолжают выгуливать собак и руководство Кафедрального собора готово привлечь полицию и казаков, чтобы осуществлять контроль за собачниками. Об этом «Комсомолке» сказал пресс-секретарь Кафедрального собора Владимир Глуховцев.

- Собачники продолжают ходить на остров. Они никого не слушают, на баннеры и разъяснения им наплевать. Ничто им не помеха – отпускают собак, все загаживается. За собачками никто не убирает. Видимо, придется принимать меры. Вплоть до того, что на острове будут курсировать полицейские или казаки, - говорит Владимир Глуховцев.

По его словам с собаками калининградцы могут гулять за территорией острова, на зеленом пятачке вдоль Московского проспекта, но не на острове Канта.

Ранее руководство Кафедрального собора выступила против того, чтобы на территории парка на острове Канта выгуливали собак.