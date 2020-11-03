В Гусеве начали очищать русло реки Писса

В Гусеве в черте города начались работы по очистке русла реки Писса при помощи земснаряда-амфибии. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

«Эта машина была приобретена региональным правительством в этом году и предназначена для очистки каналов от донных отложений, удаления болотной растительности, укрепления дна, установки свай и намыва дамб», - написал глава региона.

По словам Алиханова, в течении нескольких дней «амфибия» расчистит русло реки от комбикормового завода до моста на улице Школьной от водно-болотной растительности, чтобы гусевцы и гости города могли уже следующим летом совершать водные прогулки.