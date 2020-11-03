Путин пообщался с калининградскими школьниками – финалистами» Большой перемены»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Трое калининградских школьников стали финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финал прошли учащийся лицея №5 г. Советска Денис Залецкис, воспитанница Детской художественной школы Виктория Николаева и Дмитрий Стрибунов из Зеленоградска.

Накануне с участниками финала в режиме видеоконференции пообщался президент Владимир Путин, который отметил, что у российских школьников появилась ещё одна площадка для самореализации.

«Ваш личный успех, успех миллионов ваших ровесников определяет благополучие, динамичное развитие всей России. Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни, были талантливы. Это, без всякого преувеличения, наша общенациональная цель. И убеждён, она объединяет всех граждан нашей страны», – сказал Владимир Путин в своём приветственном слове.

По словам Путина, конкурс должен стать ежегодным.

«И те ребята, кто не войдёт в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена» в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу», – сказал глава государства.