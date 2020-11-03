На кладбище в Гурьевске рецидивист ограбил пенсионера

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, злоумышленник пришел на кладбище, где увидел пенсионера, убирающегося на могиле. Дождавшись, когда пожилой мужчина отойдет, преступник схватил его портфель и скрылся. Добычей стали 13 000 рублей документы на автомобиль потерпевшего.

Сотрудники полиции выяснили приметы подозреваемого и выяснили, что к преступлению причастен недавно освободившийся из мест лишения свободы местный житель. Вскоре он был задержан и доставлен в дежурную часть. Краденое имущество изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.