В Калининграде разыскивают мужчину, укравшего электрическую зубную щетку и колонку

Мужчина, похитивший электроприборы Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ОМВД России по Ленинградскому району объявил в розыск мужчину, подозреваемого в краже Bluetooth-колонки и электрической зубной щетки из магазина электронной техники. Видео кражи 3 ноября опубликовали на сайте ведомства.

На нем видно, что молодой человек прячет какие-то предметы под футболку, после чего спокойно уходит из магазина.

В случае, если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-503 (дежурная часть), 8 (999) 092-36-10 либо 02 (102 с мобильного).