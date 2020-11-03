Полиция ищет калининградца, который украл три пуховика стоимостью более 25 тысяч рублей

Кража произошла в одном из магазинов спортивных товаров в Калининграде. На камерах наблюдения видно, как злоумышленник уносит с собой в примерочную несколько курток, которые потом запихнул в рюкзак. Перед тем как уйти с награбленным товаром, молодой человек даже подошел к охраннику магазин и задал ему малозначительный вопрос, чтобы отвести от себя подозрения. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в результате злоумышленник унес с собой три пуховика общей стоимостью более 25 тысяч рублей.

Приметы разыскиваемого: на вид около 30 лет, рост 175-180 см. славянской внешности. Одет в синюю куртку, темные брюки, темные ботинки. Если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-098, 552-202 (дежурная часть), 89114999652 (участковый уполномоченный полиции). Конфиденциальность гарантируется!