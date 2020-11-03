В Калининграде на улице Гагарина БМВ снес тротуарное ограждение

ДТП на Гагарина Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде на улице Гагарина, недалеко от поворота на улицу Стрелецкую, днем 3 ноября произошло ДТП, с результатами которого стали помятый бампер и капот у БМВ 5-й серии и погнутые секции тротуарного ограждения.

Поломанный забор, в необходимости которого сомневаются как пешеходы, так и автомобилисты, снова стал предметом для шуток. Так, один из комментаторов Сообщества автомобилистов Калининградской области написал: «Спасибо за подбитый заборчик».